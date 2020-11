Essen: Räuber versucht in Tabakgeschäft Beute zu machen - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Ein Räuber versuchte Freitagmittag (30. Oktober) in einem Tabakgeschäft in der Essener Innenstadt Beute zu machen. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 16:35 Uhr betrat ein Unbekannter das Geschäft auf der Lindenallee. Die 64 Jahre alte Angestellte bedrohte er mit einem Messer. Unter dieser Einschüchterung forderte er das Bargeld aus der Kasse. Der Frau gelang die Flucht in ein Treppenhaus. Der Kriminelle flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Er soll ein europäisches Erscheinungsbild haben und Deutsch sprechen. Zudem ist er zwischen 25 und 30 Jahren alt und 1,7 bis 1,75 Metern groß. Er trägt einen Dreitagebart und hat eine normale, schlanke Figur sowie eine Halb-Glatze. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke. Hinweise bitte an die Essener Polizei unter der Telefonnummer 0201/829-0. / MUe.