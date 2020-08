Essen: Räuber überfallen Teenager - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots) - 45307 E-Kray Zwei Räuber überfielen Sonntagabend (9. August) einen Teenager im Essener Stadtteil Kray. Die Essener Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:15 Uhr war ein 14-Jähriger auf der Kiwittstraße/Ecke Marienstraße zu Fuß unterwegs. Zwei Männer traten an den Jugendlichen heran. Sie schlugen ihm ins Gesicht und nahmen Bargeld aus seiner Geldbörse. Mit der Beute flüchtete das Duo fußläufig in Richtung Krayer Straße. Die Flüchtigen sollen zirka 22 bis 25 Jahre alt sein und ein südländisches Aussehen haben. Einer von Ihnen ist zirka 1,7 Meter groß und hat eine sportliche Statur. Seine Haare sind schwarz. Er trug ein rotes Cappy, ein hell-rotes T-Shirt und eine kurze Hose. Sein Komplize ist zirka 1,8 Meter groß und hat breite Schultern. Er hat schwarze Haare und war mit einer weißen Kopfbedeckung sowie einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.