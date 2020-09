Essen: Räuber überfallen Mann mit Waffe - Polizei sucht Zeugen

Mülheim an der Ruhr: Unbekannte brechen in Kiosk ein -

Polizeimeldungen Essen (ots) - Am 31.03.2020 kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Kiosk an der Duisburger Straße.Vier bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu de