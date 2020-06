Essen: Räuber überfällt Bäckerei mit Schusswaffe - 2. Folgemeldung - Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Essen (ots) - 45329 E.-Karnap: Am 17. Januar 20 soll ein Unbekannter gegen 14:15 Uhr eine Bäckerei an der Ahnewinkelstraße überfallen haben. Der Mann bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und floh anschließend mit der Beute. Wir berichteten am selben Tag. (Unsere ursprüngliche Pressemeldung lesen Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4495322.)