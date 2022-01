Essen: Räuber schubst Frau, um an ihre Geldbörse zu kommen - Zeugen gesucht

45326 E.-Altenessen-Süd: Am Freitagmittag (28. Januar, gegen 10:30 Uhr) raubte ein Unbekannter einer Frau (56) am Altenessener Markt das Portemonnaie.

Die 56-Jährige befand sich auf der Vogelheimer Straße/Am Schlagbaum, als sie von hinten einen heftigen Stoß verspürte, nach welchem sie hinfiel. Diesen Moment der Überrumpelung nutzte der Unbekannte und griff in die am Boden liegende Handtasche und zog die Geldbörse der 56-Jährigen heraus. Mit der Beute floh er in unbekannte Richtung.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 - 40 Jahre alt - ca. 180 - 185 groß - normale Statur - dunkle Kleidung

Zeugen, die Auffälliges beobachtet haben und/oder Hinweise zum Unbekannten geben können, erbittet das zuständige KK 31 unter der 0201/829-0./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell