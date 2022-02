Essen: Räuber schlägt 51-Jährigen und entwendet sein Portemonnaie -FOTOFAHNDUNG

45127 E.-Stadtkern: Am Silvesternachmittag (31.12.21, gegen 13:40 Uhr) soll ein Unbekannter einen 51-Jährigen in einer Bäckerei am Hauptbahnhof mit einer Eisenstange geschlagen und dem am Boden liegenden Mann anschließend die Geldbörse geraubt haben.

Der Täter flüchtete anschließend in den Bahnhof (Südseite) und wurde dabei von einer Videokamera aufgezeichnet. Bilder vom Unbekannten finden Sie hier:

https://polizei.nrw/fahndung/73392

Wer kann Angaben zum abgebildeten Tatverdächtigen machen? Das ermittelnde KK 31 erbittet Hinweise unter der zentralen Rufnummer der Polizei Essen unter 0201/829-0./SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell