Essen: Räuber nutzen Arglosigkeit eines Esseners für brutalen Überfall aus - Raubkommissariat sucht Zeugen

Essen (ots) - 45127 E.-Westviertel: Räuber überfielen gestern Vormittag (Dienstag, 18. August) einen 41-jährigen Essener hinterrücks auf einem Trampelpfad, der als Verbindung zwischen einem Möbelgeschäft an der Hans-Böckler-Straße und der Fahrradtrasse RS1 dient. Der Essener gab an, dass er gegen 12 Uhr sich auf dem Nachhauseweg befunden habe, als er von hinten angesprochen wurde. Unvermittelt schlug einer der Räuber den Essener ins Gesicht, als dieser sich zu den Personen umdrehen wollte. Benommen durch den Schlag stürzte er zu Boden. Hierbei verlor er seine Brille und sein Mobiltelefon der Marke Apple, welches er zu diesem Zeitpunkt in der Hand hielt. Neben dem Handy stahlen die Räuber eine hochwertige Armbanduhr sowie eine Umhängetasche der Marke Adidas. Sie flüchteten in Richtung Grüne Mitte, wo sich ihre Spur verliert. Nach dem Überfall suchte der Essener die Polizeiwache in der Innenstadt auf und zeigte den Raub an. Die Täter sollen zirka 18 Jahre alt sein, schwarze teilweise lockige Haare haben, zirka 170 cm groß sein und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben. Sie trugen dunkle Jogginghosen und zwei von ihnen T-Shirts. Der dritte Täter soll eine Art "Jutehemd" getragen haben. Die Polizei bittet Passanten, Spaziergänger und Radfahrer, die im Bereich der Radtrasse und der grünen Mitte Personen mit der Beschreibung gesehen haben, sich beim Raubkommissariat 31 unter der Rufnummer 0201/829-0 zu melden. (ChWi)