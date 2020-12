Essen: Räuber mit Schusswaffe überfallen Kioskbetreiber - 2. Folgemeldung - Zwei Tatverdächtige identifiziert

Essen (ots) - 45279 E.-Freisenbruch: Am 15. November betraten gegen 22:00 Uhr zwei maskierte Männer einen Kiosk auf der Bochumer Landstraße, Ecke Dammstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe verlangten sie von dem Mitarbeiter (41), der sich zu diesem Zeitpunkt alleine in dem Geschäft aufhielt, Bargeld. Die Polizei fahndete später öffentlich nach zwei unbekannten Tätern. Wir berichteten am 16. und 27. November (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4764536 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4775565).