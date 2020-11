Essen: Räuber mit Schusswaffe überfallen Kioskbetreiber - 1. Folgemeldung - Öffentlichkeitsfahndung

Essen (ots) - 45279 E.-Freisenbruch: Am 15. November betraten gegen 22:00 Uhr zwei maskierte Männer einen Kiosk auf der Bochumer Landstraße, Ecke Dammstraße. Unter Vorhalt einer Schusswaffe verlangten sie von dem Mitarbeiter (41), der sich zu diesem Zeitpunkt alleine in dem Geschäft aufhielt, Bargeld. Wir berichteten am 16. November (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4764536). Die Polizei veröffentlicht in diesem Zusammenhang nun Fotos einer Überwachungskamera und fragt, wer Hinweise zu den Identitäten und den Aufenthaltsorten der beiden Tatverdächtigen geben kann. Die Täter werden wie folgt beschrieben: