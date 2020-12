Essen: Räuber mit Pistole überfällt Supermarkt an der Frohnhauser Straße - 1. Folgemeldung - Kriminalpolizei sucht

Essen (ots) - 45144 E.-Frohnhausen: Nach einem Raubüberfall auf einen Discounter an der Frohnhauser Straße, bei dem der Täter eine Geldkassette erbeuten konnte, sucht die Polizei Zeugen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe verlangte der maskierte Räuber Freitagabend (23. Oktober, 21:45 Uhr) von der Kassiererin (61) Geld. Mit seiner Beute, einer Geldkassette, flüchtete der Mann aus dem Geschäft auf die Frohnhauser Straße in Richtung Mülheim. Dabei hielt er die Geldkassette unter dem Arm. Auf Höhe einer Gaststätte an der Kieler Straße wechselte der Räuber die Straßenseite und stieg dann in ein, in zweiter Reihe wartendes, graues Kleinfahrzeug, in dem ein Komplize bereits ausharrte. Sie fuhren daraufhin Richtung Mülheim davon. Wir berichteten am 25. Oktober. Einige Zeugen meldeten sich bei der Polizei und machten weitere Angaben zu dem mutmaßlichen Räuber. Außerdem wurde er am 11. November wiedererkannt, wie er auf der Frohnhauser Straße nahe des "Netto Marktes" auffallend verdächtig und hektisch hin und hergelaufen sei. Er erweckte den Eindruck, dass er womöglich erneut den Markt überfallen wolle. Immer wenn Kunden sich dem Geschäft näherten, versteckte sich der Unbekannte hinter einem abgestellten Wohnmobil auf der Frohnhauser Straße. Da im Supermarkt allerdings reger Kundenverkehr herrschte, ließ er vermutlich von seinem Vorhaben ab. Womöglich hatte er einen Komplizen dabei, mit dem er durchgehend telefonierte. Dieser stand abseits von dem Verdächtigen an der nahegelegenen Kirche. Nach einiger Zeit beendete der mutmaßliche Räuber das Telefonat, verließ seinen "Beobachtungsposten" auf der Frohnhauser Straße und ging auf den Komplizen zu. Gemeinsam verließen sie die Örtlichkeit. Während dieser Zeit wurden Foto-und Videoaufnahmen von den verdächtigen Personen gemacht. Diese Aufnahmen, auf denen mindestens ein Täter zu erkennen ist, hat die Polizei bereits sichergestellt. Einzelne Bilder werden derzeit ausgewertet. Die Polizei sucht demnach erneut nach Zeugen, die nähere Hinweise zu den Verdächtigen, insbesondere im Zeitraum des 11. November, geben können. Der Mann soll zwischen 170 und 180 cm groß, zirka 35 bis 40 Jahre alt sein und eine sportliche Statur haben. Er trug einen dunklen, langärmligen Kapuzenpullover, eine dunkle (Jogging)-Hose sowie eine blaue Einwegmaske. Der Täter sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent. Hinweise hierzu nimmt das Raubkommissariat unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi/JH)