Essen: Räuber hustet Angestellte an und flüchtet - Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes stellen den Täter

Ein 46-jähriger Pole ohne festen Wohnsitz in Deutschland, löste beim Verlassen des Geschäftes den Alarm der Warensicherung aus. Als er durch eine Mitarbeiterin angesprochen und in ein Büro gebeten wurde, ging er zunächst mit. Plötzlich drehte er sich aber um und wollte flüchten. Als er durch zwei Mitarbeiterinnen (59j, 61j) an der Flucht gehindert werden sollte, riss er sich mit Gewalt los. Weiter zog er seinen Mund-Nasen-Schutz herunter und hustete mehrfach absichtlich in Richtung der beiden Frauen. Er konnte anschließend aus dem Geschäft flüchten.

Zwei Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt Essen waren zufällig vor Ort und wurden auf den Sachverhalt aufmerksam. Sie rannten dem 46-Jährigen hinterher und konnten ihn ergreifen.

Sie hielten ihn, trotz seines renitenten Verhaltens, bis zum Eintreffen der ersten polizeilichen Einsatzkräfte fest.

Der polizeibekannte Mann wurde vorläufig festgenommen und befindet sich aktuell noch in Polizeigewahrsam. Das Raubkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /PaPe

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell