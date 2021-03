Essen: Räuber gesucht - FOTOFAHNDUNG

Der Unbekannte sprach den Mann zunächst im Hauptbahnhof an und forderte von ihm Geld. Als dieser ihm nichts geben wollte, folgte der Unbekannte ihm und forderte erneut Geld. Nachdem der 31-Jährige dem Unbekannten Kleingeld übergeben hatte, ging der Tatverdächtige ihn körperlich an und griff in seine Jackentasche. Letzten Endes floh der Räuber dann ohne Beute in unbekannte Richtung.

Während seines Aufenthaltes im Hauptbahnhof wurde der Unbekannte gefilmt. Mit diesem Bild sucht die Polizei nun nach ihm und fragt: Wer kennt den Unbekannten und/oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Der Tatverdächtige ist circa 17 bis 25 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er ist schlank und hat dunkle Haare, dunkle Augen und einen Schnäuzer.

Das Foto finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/essen-raub-versuch

Hinweise erbittet das zuständige Kriminalkommissariat 31 unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0./SyC

