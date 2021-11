Essen: Räuber entreißt Passantin Geldbörse aus der Hand - Zeugen gesucht

45356 E-Bochold:

Ein Räuber entriss Dienstagmittag (2. November), im Essener Stadtteil Bochold, einer Passantin die Geldbörse aus der Hand. Die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 16 Uhr stand die 66 Jahre alte Frau an der Parkbox für Einkaufswagen eines Supermarkts auf der Germaniastraße. Ihre dunkelbraune Geldbörse hielt sie in der Hand. Plötzlich schlug ein Unbekannter gegen die Hände der Dame. Im Anschluss raubte er ihr das Portmonee. Der Täter flüchtete mit drei weiteren Männern in unbekannte Richtung.

Der Flüchtige soll zirka 20 Jahre alt und 1,58 Meter groß sein. Er hat schwarze, lockige, kurze Haare, einen dunklen Teint und war dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die 0201/829-0. / MUe.

