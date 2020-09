Essen: Räuber-Duo entwendet Geldbörse am Hauptbahnhof - Zeugen gesucht

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Ein Räuber-Duo entwendete kurz nach Mitternacht (1. September, 00.10 Uhr) einem 43-jährigen Gelsenkirchener am Hauptbahnhof die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche und flüchtete. Der Gelsenkirchener stieg die Treppe von den Gleisen 21/22 hinunter und verließ den Bahnhof in Richtung Hollestraße. Auf einer Treppe, kurz vor dem dortigen Ausgang, näherten sich dem alkoholisierten 43-Jährigen zwei Personen. Plötzlich umarmte einer der Unbekannten den Geschädigten, während er ihm zeitgleich das Portmonee aus der Gesäßtasche zog. Im Anschluss sei es zu einer kurzen Auseinandersetzung gekommen, nach welcher die zwei mutmaßlichen Räuber die Flucht ergriffen. Der 43-Jährige bemerkte den Diebstahl zeitnah, sodass er hinter den beiden Flüchtigen herrannte. Währenddessen hielt der Gelsenkirchener durchgehend sein Smartphone in der Hand. Womöglich war auch ein dritter Verdächtiger an der Tat beteiligt. Auf dem Fluchtweg konnte der 43-Jährige eine Person festgehalten, die ihm wiederrum ins Gesicht und so feste auf den Arm schlug, dass er sein Handy fallen ließ, welches ebenfalls entwendet wurde. Zwei der Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: 1. Person -männlich