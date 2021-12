Essen: Räuber droht Mitarbeiter mit Schusswaffe und lässt sich Tageseinnahmen aushändigen - Zeugenaufruf

45136 E.-Rüttenscheid: Am gestrigen Abend (7.Dezember) gegen 21:30 Uhr soll ein Unbekannter einen Mitarbeiter eines Supermarktes an der Eleonorastraße mit einer Schusswaffe bedroht und die Tagesseinnahmen eingefordert haben. Aktuell wird nach ihm gefahndet.

Der 18-Jährige saß an der Kasse, als die unbekannte Person den Supermarkt betrat und sich eine Packung Kaugummi aus dem Regal herausnahm. Als der Unbekannte die Kaugummipackung direkt vor den Mitarbeiter auf das Kassenband legte, trat er um den Kassenbereich an ihn heran. Daraufhin zeigte er ihm eine schwarze Schusswaffe in seinem Hosenbund. Der mutmaßliche Täter forderte den Mitarbeiter auf, die Tageseinnahmen herauszugeben. Noch bevor er mit seiner Beute, einen vierstelligen Bargeldbetrag, flüchtete, schlug der Räuber den Supermarktmitarbeiter auf den Hinterkopf.

Der Unbekannte trug bei der Tat eine schwarze hüftlange Daunenjacke mit einem weißen Druck auf dem Rücken. Die Kapuze trug er über den Kopf gezogen. Die Hose, die Turnschuhe der Marke Nike und die Handschuhe des Täters waren ebenfalls schwarz.

Der 18-Jährige blieb glücklicherweise bei dem Raubüberfall unverletzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Eleonorastraße/Sabinastraße gemacht haben, sich unter der 0201/829-0 zu melden./ViV

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell