Essen: Räuber bedroht mit Schusswaffe Kassiererin- Unbekannter flieht mit dem Kasseninhalt in Richtung der

Freitagabend, 5. März gegen 21.50 Uhr, stürmte ein bewaffneter und maskierter Räuber in den Penny-Markt an der Dornbuschhegge in Schonnebeck. Unter massiver Bedrohung übergab eine Angestellte dem Mann den Kasseninhalt. Der dunkel gekleidete Räuber trug bei der Tat eine Sturmhaube und bedrohte die Kassiererin mit seiner schwarzen Schusswaffe. Nachdem er das Geld zusammengerafft hatte, lief er über die Straße in Richtung der Straße "Am Handwerkerpark" und der dort verlaufenden Fahrradtrasse. Möglicherweise haben weitere Zeugen den Räuber auf seiner Flucht oder vor der Tat im Bereich des Supermarktes beobachtet. Er soll über 180 cm groß und eine kräftige Statur haben. Er sprach akzentfreies Deutsch und soll sichtbare Rötungen im Gesicht gehabt haben. Hinweise zu dem Raubüberfall nimmt die Essener Polizei unter der Rufnummer 0201- 829-0 entgegen. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell