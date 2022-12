Essen: Räuber bedroht Kassiererin und flieht mit Bargeld - Polizei bittet um Zeugenhinweise

45134 E.-Rellinghausen: Ein unbekannter Räuber hat am Montag, 12. Dezember, eine Kassiererin eines Drogeriemarktes an der Frankenstraße mit einem Messer bedroht und Geld aus der Kasse entwendet. Gegen 18 Uhr trat der Unbekannte an die 18-jährige Kassiererin heran, bedrohte sie mit einem Messer und nahm eine unbekannte Summe Bargeld aus der geöffneten Kasse. Dann floh er aus der Drogerie die Frankenstraße hinauf in Richtung des Parkplatzes eines benachbarten Supermarktes. Der Unbekannte ist etwa 30 bis 45 Jahre alt, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Bei der Tat trug er eine schwarze Wollmütze, eine rote Trainingsjacke der Marke Adidas, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe, schwarze Handschuhe und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz (medizinischer Mundschutz). Er soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 13 zu melden. /bw

