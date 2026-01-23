Essen: Räuber bedroht Kassiererin mit Schusswaffe - Zeugen gesucht

Laut Zeugenangaben soll der Mann mit einer kräftigen Statur etwa 180 - 185 cm groß gewesen sein. Er habe deutsch mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen. Zu einer dunkelblauen Regenhose mit jeweils einem Streifen an den Hosenbeinen habe der Räuber die dazu passende Regenjacke und eine schwarze Mütze getragen. Das Gesicht habe er mit einem schwarzen Schal verdeckt.