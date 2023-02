Essen - Räuber bedrohen Mitarbeiter eines Supermarktes mit einer Pistole - Zeugen gesucht

45309 E-Kray: Am Montagabend (6. Februar) bedrohten vier maskierte Männer die Mitarbeiter eines Supermarktes an der Rotthauser Straße nach Feierabend mit einer Pistole und versuchten sich so Zutritt zu dem bereits geschlossenen Geschäft zu verschaffen. Nach dem Hinweis auf die bereits aktivierte Alarmanlage schoss einer der Unbekannten in Richtung des Bodens. Die Täter flüchteten mit einem dunklen Audi vom Tatort.

Gegen 21:10 Uhr verließen drei Angestellte eines Supermarktes die Filiale und verschlossen die Türen. Auf dem Parkplatz unterhielt sich das Trio noch einige Minuten, bis sich vier maskierte Männer näherten. Einer der Unbekannten bedrohte die Angestellten mit einer Pistole und forderte sie auf, die Eingangstüren zu öffnen.

Die Angestellten äußerten, dass die Alarmanlage bereits aktiviert und nicht mehr auszuschalten sei. Hierdurch wurden die Maskierten zunehmend aggressiv, schossen mit der Pistole in Richtung Boden und sprachen weitere Drohungen aus.

Dann entschlossen sich die Täter jedoch zur Flucht und stiegen in einen dunklen Audi Q5 mit Bottroper Kennzeichen. Hinter dem Steuer wartete bereits ein fünfter Mittäter.

Die Zeugen schätzten die fünf Männer auf ein Alter von 19 - 25 Jahre. Sie seien zwischen 170 und 185 cm groß, komplett in schwarz gekleidet und sollen untereinander eine südosteuropäische Sprache gesprochen haben. Zudem waren alle Beteiligten mit dunklen Sturmhauben maskiert.

Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 bei der der Polizei Essen zu melden./Wrk

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell