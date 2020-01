Essen: Räuber-Bande setzt Handy-Verkäufer mit Regenschirm unter Druck - Zwei Festnahmen

Gegen 14 Uhr betraten drei Personen das Elektro-Geschäft auf der Rüttenscheider Straße. Mit einem Regenschirm, in Richtung der Mitarbeiter (w29/m37) stoßend, forderten die Unbekannten das Bargeld aus der Kasse. Einer der Täter steckte offenbar zu dieser Zeit ein hochwertiges Smartphone ein. Nach einem Gerangel flüchtete das Trio in Richtung Emmastraße aus dem Geschäft. Ein Passant (42) folgte den Flüchtenden unauffällig. Auf der Franziskastraße klickten schließlich für zwei Tatverdächtige die Handschellen. Der Dritte im Bunde konnte sich aus dem Staub machen. Die beiden Festgenommenen im Alter von 14 und 15 Jahren haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Sie verweilten bis zum Abschluss aller Überprüfungen im Polizeigewahrsam. Danach nahm sie am Samstag das Jugendamt in dessen Obhut.

Das Raubkommissariat erhofft sich weitere Zeugen. Das Aussehen des Flüchtigen ist von Interesse. Es soll sich um einen Südosteuropäer handeln. Auch ein Auto der Marke Seat, mit auswärtigem Kennzeichen, könnte von Belang sein. Das Fahrzeug fuhr von der Emmastraße los, als das Duo kurzfristig daran stehen blieb. Hinweise bitte an die Essener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0201/829-0. / MUe.

