Essen: Räuber attackiert Kassiererin im Supermarkt mit Pfefferspray- Zeugen gesucht

45143 E-Altendorf: Am Samstagabend (20. September) attackierte ein unbekannter Mann die Kassiererin eines Supermarktes an der Altendorfer Straße mit Pfefferspray. Nachdem diese schnell die Kassenschublade geschlossen hatte, flüchtete der Täter ohne Beute. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Gegen 21:10 Uhr stellte sich ein Unbekannter an der Kasse eines Supermarktes an der Altendorfer Straße Ecke Schölerpad an und gab vor, lediglich eine Getränkedose kaufen zu wollen. Der Mann warf einen Geldschein auf das Kassenband und zog plötzlich eine Dose mit Reizgas, mutmaßlich Pfefferspray.

Die 26-jährige Kassiererin reagierte sofort und schloss die Kassenschublade. Daraufhin besprühte der Täter die Kassiererin mit dem Pfefferspray und rannte ohne Beute aus dem Geschäft.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte die verletzte Kassiererin zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Angreifer flüchtete unerkannt vom Tatort.

Nach Zeugenangaben soll der Angreifer eine nordafrikanische Erscheinung und eine Glatze haben. Er soll zur Tatzeit ein weißes T-Shirt und eine Sonnenbrille getragen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Raubes aufgenommen und sicherte noch am Abend Spuren am Tatort. Außerdem suchen die Ermittler nach weiteren Zeugen.

Bitte nehmen Sie per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum Raubkommissariat der Polizei Essen auf. /Wrk

