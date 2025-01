Essen: Radfahrerin touchiert Fußgängerin und flüchtet - Zeugenaufruf

45357 E.-Dellwig: Eine 55-jährige Essenerin lief gestern Mittag (8. Januar) auf dem Gehweg der Donnerstraße/ Reuenberg, als sie von einer vorbeifahrenden Radfahrerin touchiert wurde. Sie stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Die Radfahrerin bemerkte den Sturz offensichtlich, fuhr aber trotzdem auf ihrem Fahrrad weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 55-Jährige lief gegen 15:15 Uhr mit ihrem Gehstock die Donnerstraße entlang. Eine unbekannte Radfahrerin fuhr von hinten an der Essenerin vorbei und touchierte sie. Durch den Zusammenstoß stürzte die 55-Jährige und verletzte sich leicht. Die Radfahrerin bemerkte den Sturz der Fußgängerin und soll ihr sinngemäß die Worte "Pass doch auf, du Alte!" zugerufen haben, bevor sie ihre Fahrt fortsetzte. Die Unbekannte fuhr an einer Bäckerei im Bereich Donnerstraße/ Reuenberg vorbei und flüchtete anschließend auf den Reuenberg, an der "Schule am Reuenberg" entlang in Richtung Frintrop.

Die Radfahrerin fuhr ein dunkles Fahrrad und war dunkel gekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Verkehrsunfall oder die Unfallflucht beobachtet haben. Insbesondere ein am Zaun der Grundschule gelehnter Mann, der den Vorfall mitbekommen haben könnte, wird gebeten sich bei der Polizei Essen zu melden. Hinweise bitte an 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de ./ViV

