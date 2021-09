Essen: Radfahrerin stößt mit Auto zusammen und verletzt sich - Zeugenaufruf

45138 E-Südviertel: Im Bereich der Einmündung Kronprinzenstraße/Ruhrallee kam es zu einem Verkehrsunfall, in welchem eine Radfahrerin mit einem Auto zusammenstieß, das neben ihr her fuhr. Sie kam zu Sturz und erlitt eine Kopfplatzwunde. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort.

Am 17. September befuhr die 24-jährige Radfahrerin um kurz nach 13 Uhr die Kronprinzenstraße, von der Stadt aus kommend in Richtung Ruhrallee. Sie fuhr von der rechten Fahrbahnseite nach links, um den Fahrstreifen kurz vor der Ruhrallee noch zu wechseln. Als sie den Fahrstreifen von rechts nach links wechselte, stieß sie mit einem blauen Auto zusammen. Dieses befand sich auf der Geradeaus-Spur in Richtung Kurfürstenstraße. Dabei querte sie verbotswidrig die durchgezogene Linie. Als die Radfahrerin mit der hinteren rechten Tür des Autos kollidierte, kam sie zu Sturz und verletzte sich am Kopf und am Bein. Der oder die Autofahrer/-in setzte die Fahrt fort. Die Radfahrerin kann sich lediglich daran erinnern, dass es sich um ein blaues Auto gehandelt haben soll. Weitere Angaben zum Fahrzeugführer oder zum Kennzeichen kann sie nicht machen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall mitbekommen haben sich unter 0201/829-0 beim Verkehrskommissariat 2 zu melden. / ViV

