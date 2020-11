Essen: Radfahrerin nach Unfall mit PKW schwer verletzt - Herbstliches Wetter offenbart Tücken im Straßenverkehr

Der 55-jährige Fahrer eines schwarzen Ford Focus befuhr die Moltkestraße in Richtung Südviertel und wollte an der Kreuzung Huttropstraße nach links abbiegen. Dort übersah er, vermutlich aufgrund der niedrig stehenden Sonne, die ihm entgegenkommende Radfahrerin. Diese hatte die Moltkestraße geradeaus in Richtung Huttrop befahren.

Der PKW stieß gegen die Radfahrerin und verletzte sie dabei schwer. Sie wurde vort Ort zunächst durch einen Ersthelfer und einen Notarzt versorgt und anschließen zügig ins Krankenhaus gefahren, wo sie operiert wurde und stationär verblieb.

In dem Zusammenhang bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer um besondere Vorsicht, da das Herbstwetter die Fahrtbedingungen auf den Straßen mitunter sehr spontan beeinträchtigt.

Nebel behindert die Sichtweite - genau wie Regen, der zusätzlich für Glätte sorgen kann. Wenn zum Regen noch Laub und/oder Schmutz hinzukommen, kann sich auf der Straße ein rutschiger Film bilden, der wie Schmierseife wirkt und den Bremsweg drastisch verlängern kann.

Auch die Sonne hat im Herbst ihre Tücken. Sie steht tiefer und kann vor allem gefährlich werden, wenn sie unvermittelt durch die Wolken bricht. Besonders bei regennasser Fahrbahn kann die Blendwirkung verstärkt werden. Die Polizei Essen wünscht allzeit gute und sichere Fahrt!/SyC

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell