Essen: Radfahrerin nach Ausparkversuch eines PKWs schwer verletzt - Zeugen gesucht

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Donnerstag, 22.01.2026 11:45

45131 E.-Rüttenscheid: Gestern Morgen (21. Januar) wurde auf der Rüttenscheider Straße eine 65-jährige Radfahrerin schwer verletzt, als eine Autofahrerin (76) ausparkte.

Der blaue Skoda der 76-Jährigen parkte auf der Rüttenscheider Straße in Höhe Wegenerstraße (Fahrtrichtung Innenstadt). Als sie gegen 8:30 Uhr aus der Parkbucht herausfahren wollte, stürzte die vorbeifahrende Radfahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die 65-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ob es zu einem Zusammenstoß kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, wenden sich bitte unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen./SyC

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

