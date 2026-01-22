Essen: Radfahrerin nach Ausparkversuch eines PKWs schwer verletzt - Zeugen gesucht

Der blaue Skoda der 76-Jährigen parkte auf der Rüttenscheider Straße in Höhe Wegenerstraße (Fahrtrichtung Innenstadt). Als sie gegen 8:30 Uhr aus der Parkbucht herausfahren wollte, stürzte die vorbeifahrende Radfahrerin, die in Richtung Innenstadt unterwegs war. Die 65-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ob es zu einem Zusammenstoß kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.