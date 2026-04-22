Essen: Radfahrer verursacht Verkehrsunfall auf der Radtrasse und flüchtet fußläufig - Polizei sucht Zeugen

Der 62-jährige Essener befuhr gegen 11:40 Uhr den Ruhrschnellweg in Fahrtrichtung der Essener Innenstadt. Am Zubringer auf Höhe der Pferdebahnstraße fuhr ein unbekannter Mann ebenfalls auf einem Fahrrad auf die Trasse auf. Dabei hat er offenbar den 62 Jährigen übersehen, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern gekommen ist. Dadurch sind beide Männer gestürzt.