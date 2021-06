Essen: Radfahrer verstirbt an Unfallstelle - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend (19. Juni) verstarb ein Radfahrer in Katernberg an der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 18:10 Uhr war der Zweiradfahrer auf der Hanielstraße, vermutlich aus Richtung Katernberger Straße kommend in Richtung Hermannstraße, unterwegs. In Höhe der Hausnummer 36 soll der 66 Jahre alte Deutsche ohne erkennbaren Grund gestürzt sein. Der Mann schlug mit dem Kopf auf. Passanten eilten dem Gestürzten sofort zur Hilfe. Sie leisteten couragiert bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die alarmierte Notärztin reanimierte den Schwerverletzten vor Ort. Er verstarb an der Unfallstelle. Es ist derzeit nicht auszuschließen, dass sich der Sturz wegen eines medizinischen Notfalls ereignete. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden. / MUe.

