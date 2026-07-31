Essen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Zeugen gesucht

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Fahrradfahrer, ein 70-jähriger Essener, gegen 22:17 Uhr auf dem Radstreifen der Moltkestraße in Richtung Steeler Straße, als er in Höhe der Hausnummer 98 mit einem geparkten Auto kollidierte und stürzte. Zeugen fanden den schwerverletzten Mann und kümmerten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um ihn. Der 70-Jährige kam in ein Krankenhaus.