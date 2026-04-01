Essen: Radfahrer nach Dooring-Unfall leicht verletzt - Polizei Essen sucht Zeugen

Der 41-jährige Radfahrer fuhr auf der Berliner Straße in Richtung Altendorf. In Höhe der Kreuzung zur Kölner Straße habe ein Auto am Fahrbahnrand geparkt, dessen Fahrer plötzlich die Tür öffnete, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Essener konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er mit der geöffneten Fahrertür kollidierte und stürzte. Das Fahrrad rutschte in den Gegenverkehr und touchierte den Golf eines 21-Jährigen aus Bonn.