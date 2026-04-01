Essen: Radfahrer nach Dooring-Unfall leicht verletzt - Polizei Essen sucht Zeugen

45141 E-Frohnhausen: Montagabend (30. März) wurde ein Radfahrer in Essen bei einem sogenannten "Dooring-Unfall" leicht verletzt. Der Autofahrer, der die Tür öffnete, flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.
Der 41-jährige Radfahrer fuhr auf der Berliner Straße in Richtung Altendorf. In Höhe der Kreuzung zur Kölner Straße habe ein Auto am Fahrbahnrand geparkt, dessen Fahrer plötzlich die Tür öffnete, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Der Essener konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass er mit der geöffneten Fahrertür kollidierte und stürzte. Das Fahrrad rutschte in den Gegenverkehr und touchierte den Golf eines 21-Jährigen aus Bonn.
Der Unfallverursacher flüchtete anschließend. Der 41-Jährige beschreibt den Autofahrer als männlich, zwischen 40 und 50 Jahren alt mit südländischem Erscheinungsbild. Zudem habe der Unbekannte dunkle Haare gehabt und sei mit einem dunklen Pkw davongefahren.
Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben zum flüchtigen Autofahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Essen per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch 0201/829-0 zu melden. /aro
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