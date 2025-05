Essen: Radfahrer kollidiert mit Rollerfahrerin und flüchtet - Zeugen gesucht

45138 E.-Huttrop:

Am Montagabend (26. Mai) stießen auf der Luegstraße eine Rollerfahrerin und ein unbekannter Radfahrer zusammen. Der Unbekannte machte falsche Angaben, entfernte sich vom Unfallort und ließ die 43-Jährige verletzt zurück. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 20:30 Uhr war die 43-Jährige mit ihrem blauen Roller auf der Luegstraße in Fahrtrichtung Feldhauskamp unterwegs. In der Kurve kam ihr ein Radfahrer entgegen, der mit dem Heck ihres Rollers kollidierte, wodurch beide auf die Fahrbahn stürzten. Die 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Nachdem beide aufgestanden waren, fragte die Rollerfahrerin nach den Personalien des Unbekannten. Dieser nannte zwei falsche Telefonnummern und entfernte sich in Fahrtrichtung Am Parkfriedhof.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallbeteiligten machen können. Hinweise bitte an die Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

