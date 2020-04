Essen: Radfahrer gerät in Schienen und verletzt sich schwer - Tipps zum sicheren Fahrradfahren

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Ein 38-jähriger Radfahrer ist am Dienstag, 7. April, auf der Kreuzung Haus-Berge-Straße/Helenenstraße gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Gegen 13.15 Uhr wollte der 38-Jährige nach links von der Haus-Berge-straße auf die Helenenstraße abbiegen. Dabei rutschte er mit seinem Fahrrad auf den Straßenbahnschienen aus und stürzte. Zwei Zeugen kümmerten sich um den Mann, bis ein alarmierter Rettungswagen eintraf. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen. Dieser Unfall ist bereits der zweite Radfahrunfall in Zusammenhang mit Straßenbahnschienen innerhalb von drei Tagen. Die Polizei möchte deshalb noch einmal zu besonderer Vorsicht beim Fahren auf Straßen mit Straßenbahnschienen aufrufen. Straßenbahnschienen können glatt sein, sodass Radfahrer mit ihren Rädern ausrutschen können. Außerdem können die Reifen in den Schienen steckenbleiben, was ebenfalls zu gefährliche Stürzen führen kann. Gefährlich können auch Kopfsteinpflaster, Schotterwege oder steilere Gefälle sein.