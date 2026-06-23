Essen: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Ein 43-jähriger Essener fuhr mit seinem Fahrrad um 15:30 Uhr auf der Leipziger Straße in Richtung Norden. Dort musste er in Höhe der Raffelberger Straße mutmaßlich einem Auto ausweichen und stürzte. Dabei rutschte er über die Fahrbahn gegen einen geparkten Peugeot. Bei dem Sturz wurde der Essener schwer verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Autos fuhr davon.