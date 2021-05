Essen: Propalästinensische Demonstration mit mehr als sieben Mal so vielen Teilnehmern verlief störungsfrei - Polizei

Essen (ots) - 45127 E.-Stadtkern: Am gestrigen Samstag (15. Mai) fand in der Essener Innenstadt am Willy-Brandt-Platz eine propalästinensische Versammlung statt. Statt der zuvor angemeldeten 70 Teilnehmer folgten dem Aufruf in der Spitze bis zu 500 Personen. Die Polizei, die sich für alle Eventualitäten vorbereitet hatte, sperrte daher im Verlauf der Versammlung den Willy-Brandt-Platz, um der größer werdenden Versammlung den notwendigen Platz zur Einhaltung des Mindestabstands gemäß der Corona-Schutzverordnung zu ermöglichen. Den Anweisungen der Polizei über einen Außenlautsprecher folgend nutzten die Demonstrationsteilnehmer den gesamten Platz aus. Ein plötzlich eintretender Platzregen sorgte dafür, dass die Versammlung etwa eine halbe Stunde vor offiziellem Ende durch die Versammlungsleiterin beendet wurde. Die Versammlung verlief störungsfrei. (ChWi)