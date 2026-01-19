Essen: Präsenzkonzept "Safe City" stellt Fahrraddiebin - 44-Jährige festgenommen

Noch während des vermeintlichen Verkaufs schlugen die Kräfte von "Safe City" zu und nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Nachdem die beiden Männer auf einer Polizeiwache als zwei Essener (49 / 41) mit deutscher Staatsangehörigkeit identifiziert wurden, zeigten sich diese kooperativ und lotsten die unbekannte dritte Person unter einem Vorwand zu einem erneuten Treffen. Daraufhin konnte die dritte Person an der Klosterstraße angetroffen und als eine 44-jährige Essenerin mit deutscher und polnischer Staatsangehörigkeit identifiziert werden.