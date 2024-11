Essen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - Konrad Freber - In eigener Wohnung betäubt, gefesselt

Heute (31. Oktober) geht die siebte Folge unseres Krimi-Podcasts, "Pottcast Ungelöst" auf allen Plattformen online. In der aktuellen Folge berichtet EKHK a.D. Detlef Büttner von dem Mord an Konrad Freber.

Der damals 55-jährige Essener wurde im Oktober 1990 in seiner Wohnung betäubt, gefesselt und erstickt aufgefunden. Er pflegte Beziehungen ins Stricher-Milieu und traf sich an dem Abend seines Mordes mit einem ihm bereits bekannten Stricher. Außerdem nahmen die beiden homosexuellen Männer noch einen weiteren unbekannten, mutmaßlich französischen Mann mit in die Wohnung von Konrad Freber. Den Ermittlern stellt sich weiterhin die Frage, was geschah 1990 im Zuhause von Konrad Freber und wer hat ihn brutal ermordet? Die Ermittler erhoffen sich mit neuster DNA-Technik neue Erkenntnisse über die Tat zugewinnen.

Mit dem Podcast erhoffen sich die Ermittler außerdem Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung des Falls beitragen. Falls Sie also Angaben zu dem Fall Konrad Freber machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201-829/0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen.

Alle Podcast-Folgen finden Sie als Video (Empfehlung!) auf unserem YouTube-Kanal:

https://www.youtube.com/@PolizeiNRWEssen

Wollen oder können Sie unseren Kollegen nicht sehen, sind aber dennoch an dem Gespräch interessiert? Kein Problem! Hier geht es zu den klassischen Podcast-Folgen:

https://pottcast-ungeloest.podigee.io/

Zudem sind alle Folgen auch auf unserer Homepage abrufbar:

https://essen.polizei.nrw/social-media/podcast/pottcast-ungeloest-der-krimi-podcast-der-polizei-essen/ /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E http://www.facebook.com/PolizeiEssen https://www.instagram.com/polizei.nrw.e https://www.whatsapp.com/channel/0029VaEsg0q1CYoUFKnPFk2F

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell