Essen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - Hinrichtung im Drogenmilieu

Einsatzreicher Abend bei der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

Feuerwehrmeldungen Mülheim an der Ruhr (ots) - Am frühen Abend wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr über einen Dachstuhlbrand in der Flughafensiedlung im Stadtteil Menden-Holthausen