Essen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - Günter Koper - der Abschluss

Ab heute (20. Februar) ist die neue und vorerst letzte Folge "Günter Koper - der Abschluss" von unserem Pottcast Ungelöst auf allen Plattformen online. Die Ermittler Dustin Wisnewski und Michael Detscher sind wieder bei uns zu Gast und stellen den gelösten Cold Case Günter Koper vor. 1991 wurde der Friseur in seiner Wohnung in Mülheim an der Ruhr Opfer eines Raubmordes. Die beiden berichten von ihren Ermittlungen, die schlussendlich dazu führten, dass der heute 64-jährige Täter nach über 30 Jahren wegen Mordes verurteilt wurde. Darüber hinaus blicken die beiden Ermittler auf die erfolgreiche Arbeit der Ermittlungsgruppe Cold Cases zurück, die ihren Auftrag mittlerweile erfüllt hat und beendet wurde.