Essen: Pottcast Ungelöst - Der Krimi-Podcast der Polizei Essen - Cornelia Heinenberg - erdrosselt im Park

Ab heute (29. November) ist die neue Folge "Cornelia Heinenberg - erdrosselt im Park" von unserem Pottcast Ungelöst auf allen Plattformen online. EKHK a.D. Detlef Büttner stellt den Mord an Cornelia Heinenberg vor. Im April 1996 wurde die damals 26-jährige Bochumerin erdrosselt in einem Essener Park durch eine Spaziergängerin aufgefunden. Bis heute ist unklar, wer die junge Frau, die sich viel in der Essener Trinkerszene aufhielt, umgebracht hat. In der Folge berichtet Detlef Büttner von neuen Analyseverfahren, die die Ermittler zu dem Täter führen sollen.

Alle Podcast-Folgen finden Sie als Video (Empfehlung!) auf unserem YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/@PolizeiNRWEssen

Hier geht es zu den klassischen Podcast-Folgen: https://pottcast-ungeloest.podigee.io/

Alle Folgen sind auch auf unserer Homepage abrufbar: https://essen.polizei.nrw/social-media/podcast/pottcast-ungeloest-der-krimi-podcast-der-polizei-essen/ /hey

