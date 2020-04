Essen: Postbote stürzt mit Fahrrad gegen geparktes Auto und verletzt sich schwer

Essen (ots) - 45357 E.-Bedingrade: Ein 56-jähriger Postbote stürzte am Mittwoch, 8. April, auf der Straße Möllhoven und verletzte sich dabei schwer. Gegen 13.40 Uhr sah eine 43-jährige Autofahrerin den Postboten neben seinem Fahrrad auf der Straße liegen. Sie alarmierte einen Rettungswagen und leistete Erste Hilfe bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 56-Jährige war mit seinem teilweise elektrisch angetriebenen Post-Fahrrad die Straße Möllhoven hinaufgefahren und aus noch unbekannter Ursache gestürzt. Dabei fiel sein Fahrrad gegen ein am Straßenrand geparktes Auto. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an. /bw