Essen: Polizisten stoppten Astra Cabrio nach Verdacht eines illegalen Straßenrennens - 18-Jähriger hatte seinen

Essen (ots) - 45355 E.-Borbeck: Ein 18-jähriger Essener Fahranfänger zeigte Zivilbeamten Montagabend (20. Juli, gegen 19:45 Uhr) in Borbeck und Altendorf sein Fahrkönnen, bevor die Beamten seine Papiere und sein Fahrzeug sicherstellten. Vor der Ampel der Altendorfer Straße am Bahnhof Borbeck-Süd fiel der junge Essener den Zivilbeamten auf. Laute Musik aus seinem geschlossenen Cabrio lenkte die erste Aufmerksamkeit der Beamten auf den Fahrer, der bei aufleuchtendem Grünlicht mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Altendorf beschleunigte. Nur mit Mühe, so die Beobachtungen der Beamten, konnte er bei "seinem Rennen gegen sich selbst", den Opel Astra Cabrio unter Kontrolle halten. Mit einer Geschwindigkeit von fast 90 km/h durchfuhr er die nachfolgenden Kurven an der Wüstenhöferstraße.