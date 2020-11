Essen: Polizist stellte in seiner Freizeit einen mutmaßlichen Räuber- Folgemeldung- Ermittlungen deuten auf einen

Essen (ots) - 45130 E.-Rüttenscheid: In seiner Freizeit stellte ein Essener Polizist (60) am Montagmorgen (9. November, 10:40 Uhr) im Stadtteil Rüttenscheid, einen mutmaßlichen Räuber (48). Auf der Brunostraße fiel ihm ein Mann auf, welcher augenscheinlich einem 88-jährigen Senioren folgte. Gewaltsam griff der Verfolger den Fußgänger pötzlich an und drängte ihn in eine Hausecke. Hier durchsuchte er die Kleidung des körperlich unterlegenen Esseners. Sofort eilte der Polizist dem Überfallenen zu Hilfe, überwältigte den Angreifer und setzte ihn fest, bis die von ihm alarmierten Kollegen eintrafen. Wir berichteten am gleichen Tag.