Essen: Polizist stellt in seiner Freizeit einen mutmaßlichen Räuber

Essen (ots) - 45130 E.-Rüttenscheid: In seiner Freizeit stellte ein Essener Polizist am Montagmorgen (9. November), im Stadtteil Rüttenscheid, einen mutmaßlichen Räuber. Gegen 10:40 Uhr beobachtete der Kriminalhauptkommissar (60) auf der Brunostraße einen verdächtigen Mann, der einem Rentner (88) auf Schritt und Tritt folgte. Der Verfolger drückte den älteren Mann plötzlich in die Ecke eines Hauseingangs und durchsuchte dabei seine Hosentaschen. Der Kriminalbeamte alarmierte sofort seine Kolleg*innen. Gegen den Kriminellen schritt er entschlossen und konsequent ein. Er machte ihn dingfest, bis ein Streifenteam bei ihm eintraf. Der 48 Jahre alte Tatverdächtige hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz. Vermutlich hat er Drogen und Alkohol zu sich genommen. Das entnommene Blut des Mannes gibt in den nächsten Tagen konkrete Infos über einen möglichen Konsum. Er ist für die Polizei kein unbeschriebenes Blatt. Nach seiner Vernehmung ging es für den Festgenommenen direkt in das Polizeigewahrsam. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. / MUe.