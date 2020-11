Essen: Polizeihund "Teddy" stellt mutmaßlichen Autoknacker auf frischer Tat

Essen (ots) - 45239 E.-Fischlaken: In der Nacht von Donnerstag (12. November) auf Freitag (13. November), stellte ein Essener Polizeihund in Fischlaken einen mutmaßlichen Autoknacker. Gegen 1:50 Uhr meldete ein Anwohner über Notruf eine verdächtige Person im Hespertal. In einem Nissan Micra durchwühlte ein Mann mit leuchtender Taschenlampe den Innenraum. Die Leitstelle entsendete mehrere Funkstreifen, auf denen auch Schutzhunde an Bord waren. Die Polizisten erwischten den Eindringling noch auf frischer Tat, als dieser im Fahrzeug saß. Offenbar schlug er zuvor eine Seitenscheibe ein, um den Pkw zu öffnen. Mehreren Aufforderungen eines Diensthundeführers, sofort aus dem Auto auszusteigen, ignorierte er. Stattdessen hielt er es für klug, sich in dem Wagen zu verschanzen. Dabei hatte er die Rechnung ohne den Dienstrüden "Teddy" gemacht. Der 3-jährige "Malinois" unterstützte seine Kolleg*innen mit einem beherzten Biss, so dass die Einsatzkräfte den Mann gefahrlos aus dem Nissan ziehen konnten. Die Beamt*innen nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest. Er verletzte sich bei seiner Festnahme leicht. Inwiefern er auch für weitere Straftaten in Frage kommt, prüft nun das Einbruchskommissariat. Der Festgenommene verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Er soll dem Haftrichter vorgeführt werden. / MUe.