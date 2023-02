Essen: Polizeieinsatz wegen Ruhestörung - Party eskaliert

45128 E.-Südviertel:

Am Samstagabend (4. Februar) gegen 23:50 Uhr wurde die Polizei vom Ordnungsamt der Stadt Essen über eine Ruhestörung in der Helbingstraße informiert, bei der Amtshilfe geleistet werden sollte, da sich die Gäste der Feier unkooperativ zeigten und die Nachtruhe ohne Hilfe der Polizei nicht wieder herzustellen gewesen sei.

An der Wohnungstür öffneten Gäste schließlich und wirkten mit mehreren Personen lautstark auf die Beamten ein. Da die Gäste nicht gewillt waren, die Musik auf Zimmerlautstärke zu regulieren, entschloss sich die Polizei, die Party aufzulösen.

Daraufhin wurden die Beamten von einem 24-jährigen Gast (serbisch) beleidigt. Eine 31-Jährige (serbisch) verstellte den Beamten mit ihrem Körper den Zugang zur Wohnung und versuchte, die Wohnungstür zuzuschlagen.

Den Polizisten gelang es, die Tür aufzudrücken und die Frau zur Seite zu schieben. In diesem Gerangel wurde die Frau von einer Polizistin am Kopf getroffen. Als die Beamten den mit vielen Personen überfüllten Flur betraten, gingen mehrere Personen schreiend und mit erhobenen Armen auf die Einsatzkräfte zu. Erst nachdem Unterstützungskräfte eintrafen, gelang es den Beamten, die Personen in allen Räumen zu separieren und die Party im Ergebnis aufzulösen.

Ein Gast wurde zwecks Identifizierung einer Wache zugeführt, da er sich vor Ort nicht ausweisen konnte. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Gegen die 31-Jährige und den 24-Jährigen wird wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt./SoKo

