Essen: Polizeibeamte in Verkehrsunfall verwickelt - Motorradfahrer mutmaßlich leicht verletzt - Verkehrskommissariat

Essen (ots) - 45128 E.-Südviertel: Samstagnachmittag (14. November gegen 15:30 Uhr) fuhr eine Streifenwagenbesatzung mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn über die Kronprinzenstraße zur Kreuzung Helbingstraße/Richard-Wagner-Straße in Fahrtrichtung Steeler Straße. Während sie den Verkehr beobachteten, tasteten sie sich langsam in den Kreuzungsbereich rein, da für die Fahrzeuge der Kronprinzenstraße in Richtung Steeler Straße die Ampel Rot zeigte. Ein 23-jähriger Kradfahrer, von der Helbingstraße mutmaßlich in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs, bremste sein Motorrad ab, stürzte und kollidierte mit dem Streifenwagen. Unklar ist, wie es zum Unfall kommen konnte. Die Polizeibeamten leisteten augenblicklich Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Nach der Unfallaufnahme und der Befragung von Zeugen sollte der Motorradfahrer zum Unfall befragt werden. Dieser hatte sich jedoch bereits selbstständig aus dem Krankenhaus entlassen. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch das Unfallaufnahmeteam musste die Kreuzung zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an. (ChWi)