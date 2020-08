Essen: Polizei sucht zwei Männer nach fremdenfeindlichen Beleidigungen

Essen (ots) - 45276 E.-Steele: Der Staatsschutz ermittelt nach fremdenfeindlichen Beleidigungen, die zwei bislang unbekannte Männer am Sonntag, 2. August einem dunkelhäutigen Essener (24) hinterher gerufen haben sollen. Nun werden die beiden Männer gesucht. Eine Zeugin (38) alarmierte die Polizei gegen 20:50 Uhr und teilte mit, dass sie im Bereich einer Eisdiele am Kaiser-Wilhelm-Platz gesessen hätte. Dort habe sie beobachten können, wie zwei Männer dem 24-Jährigen hinterher liefen und ihn mehrfach rassistisch beleidigten. Daraufhin rief sie den Notruf. Den Beamten bestätigte der 24-Jährige, der in Begleitung eines 25-jährigen Esseners war, die Beleidigungen. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1. 35 bis 40 Jahre alt, von kräftiger Statur, kurze blonde Haare, bekleidet mit dunkelblauem T-Shirt mit weißem Schriftzug im Nacken. Zudem war er mit einer kurzen grauen Hose bekleidet, an der er einen orangenfarbenen Schlüsselbund trug. Beide Arme waren tätowiert.