Essen: Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Handyraub in Borbeck

Der Jugendliche gab gegenüber den Beamten an, dass er sich auf dem Gehweg in der Nähe der Post am Germaniaplatz befunden und auf sein Handy geguckt habe.

Dabei sei er an einem Mann vorbei gelaufen, der ihn unvermittelt von hinten zu Boden schleuderte und auf den Jungen einschlug. Mit den Worten "Gib mir dein Handy" versuchte der Räuber immer wieder, an das Handy des Jungen zu gelangen, welches er jedoch nicht herausgab. Daraufhin ließ der Gewalttäter ab und der 15-Jährige flüchtete in Richtung Germaniaplatz.

Ein Rettungswagen transportierte den Essener in ein nahegelegenes Krankenhaus, welches er nach ambulanter Behandlung in Begleitung seiner Erziehungsberechtigten wieder verlassen konnte.

Der Räuber soll zirka 1,80 Meter groß und ungefähr 35 Jahre alt sein. Er trug bei der Tat eine braune Jacke, einen grünen Kapuzenpullover sowie eine Brille. Außerdem hat er einen hellen Bart.

Der Beraubte beschreibt den Geruch des Mannes als auffällig unangenehm.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Räuber unerkannt fliehen.

Das Raubkommissariat sucht nun Zeugen des Vorfalls. Möglicherweise ist der Mann bereits einigen Passanten oder Anwohnern aufgefallen. Hinweise bitte über die zentrale Vermittlung 0201/829-0 an das KK 31. (ChWi)

