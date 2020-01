Essen: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten

Ein 19-jähriger Mann befuhr mit einem roten VW die Martinstraße in Richtung Landgericht, als er an der Kreuzung Zweigertstraße/Haumannplatz mit dem 56-jährigen Fahrer eines silbernen Mercedes zusammenstieß, welcher auf der Hufelandstraße in Richtung Rüttenscheid unterwegs war.

Um den genauen Unfallhergang zu klären, sucht das Verkehrskommissariat 2 jetzt Zeugen. Vor allem Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden./ SyC

