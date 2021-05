Essen: Polizei sucht Zeugen nach schweren Unfall auf Kreuzung - Feuerwehr befreit Unfallbeteiligten

Gegen 9:35 Uhr alarmierten Zeugen den Notruf der Polizei.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 58 Jahre alte Essenerin die Altenessener Straße aus Fahrtrichtung Karnap kommend in Richtung Altenessen. An der Kreuzung Altenessener Straße/Stapenhorststraße/Heßlerstraße beabsichtigte die Volvo-Fahrerin, nach links in die Heßlerstraße einzubiegen.

Dabei kollidierte sie mit dem kreuzenden 38-jährigen Fahrer eines VW Passat. Dieser befuhr die Altenessener Straße in Richtung Karnap. Bei dem Zusammenstoß schleuderte der Passat gegen einen Ampelmast. Rettungskräfte mussten den Essener aus dem Fahrzeug befreien. Sie transportierten ihn in ein Essener Krankenhaus. Meldung Feuerwehr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56893/4921540

Der Passat wurde zur Beweissicherung sichergestellt, die Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat 1, VU-Team, geführt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Richtung Karnap über die Karlstraße abgeleitet.

Zur Klärung der Unfallursache sucht die Polizei Zeugen, die sich im Bereich der Kreuzung aufgehalten haben, insbesondere den oder die Fahrer/-in eines orange/roten Transporters älteren Jahrgangs, welcher sich beim Unfallzeitpunk direkt an der Kreuzung befunden haben soll. Hinweise unter 0201 /829-0 an das VK 1, VU-Team. (ChWi)

