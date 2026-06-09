Essen: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Straßenbahn - Fotofahndung

Gegen 18:20 Uhr fuhr ein 29-jähriger Essener mit der Straßenbahn (Linie 105) in Richtung Hauptbahnhof. Im Abteil saßen zwei Jugendliche, die sehr laut Musik hörten. Mehrere Fahrgäste baten das Duo darum, die Musik leiser zu stellen. Auch der 29-Jährige, der vor den beiden saß, sprach sie darauf an. Der jetzt Gesuchte gab an, das Gespräch außerhalb der Bahn weiterzuführen, woraufhin der Essener einwilligte.