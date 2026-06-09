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Essen: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Straßenbahn - Fotofahndung
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Essen: Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Straßenbahn - Fotofahndung

Essen (ots) -

Veröffentlicht: Dienstag, 09.06.2026 13:00

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45355 E.-Borbeck: Am Montag, den 6. April, sprühte ein bislang unbekannter Tatverdächtiger einen Fahrgast in einer Straßenbahn mit Pfefferspray ein. Die Polizei sucht jetzt mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

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Gegen 18:20 Uhr fuhr ein 29-jähriger Essener mit der Straßenbahn (Linie 105) in Richtung Hauptbahnhof. Im Abteil saßen zwei Jugendliche, die sehr laut Musik hörten. Mehrere Fahrgäste baten das Duo darum, die Musik leiser zu stellen. Auch der 29-Jährige, der vor den beiden saß, sprach sie darauf an. Der jetzt Gesuchte gab an, das Gespräch außerhalb der Bahn weiterzuführen, woraufhin der Essener einwilligte.

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An der Haltestelle Heißener Straße stieg das Duo aus, woraufhin einer der beiden den 29-Jährigen unvermittelt mit Pfefferspray besprühte. Er wurde leicht verletzt.

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Die Polizei sucht mit Bildern aus der Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen. Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/206105

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Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen.

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Rückfragen bitte an:

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Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr Pressestelle Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230) Fax: 0201-829 1069 E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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